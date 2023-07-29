ألبوم إليسا الجديد في حفل العلمين.. اعرف التفاصيل

تستعد النجمة اللبنانية إليسا لأحياء حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة العلمين الجديدة يوم 5 أغسطس المقبل بالمشاركة مع الموسيقار عمر خيرت، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وتقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور وتتناسب مع أجواء الصيف، وسط مفاجآت عديدة.

ومن المقررأن تغني إليسا أغاني من ألبومها الجديد المقرر طرحه في موسم صيف 2023 خلال حفل العالم علمين" تكريمًا لهذا الحفل العظيم .

إليسا

مهرجان العلمين 2023، يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية وكذلك عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية، يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لأحد مصممي الأزياء، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عدة أنشطة ترفيهية ضمن أيام مهرجان العلمين، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي.