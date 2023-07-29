عاجل
مواد قابلة للانفجار لا تنساها داخل السيارة
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل آيس كريم الليمون| منعش ولذيذ

آيس كريم بالليمون
آيس كريم بالليمون

في فصل الصيف يحتاج الجميع إلى تناول الحلويات المثلجة؛ للشعور بالإنتعاش وخفض درجة حرارة الجسم، لذا نقدم لك طريقة عمل آيس كريم الليمون المنعش.

 

آيس كريم بالليمون

طريقة عمل آيس كريم الليمون

المقادير

- سكر : كوب

- عصير الليمون : نصف كوب (حامض)

- الماء : نصف كوب

- كريمة الخفق : 2 ظرف

 

txt

طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك لمواجهة حر الصيف

طريقة التحضير

ضعي السكر، وعصير الليمون، والماء في وعاء واخفقي المكونات جيداً.

أضيفي على المزيج السابق كريمة الخفق، واخفقي جيداً حتى الحصول على خليط كريمي القوام.

 

txt

للدايت| طريقة عمل آيس كريم بالفراولة

ضعي خليط الآيس كريم في وعاء محكم الإغلاق ومغطى، وأدخليه للفريزر لمدة 6 ساعات على الأقل.

قدمي الآيس كريم بارداً في أكواب التقديم. 

مواد متعلقة

مفيدة لطفلك| طريقة عمل كب كيك الجزر بالجبنة الكريمي

تشيز كيك باللوتس.. حضريها في الأعياد لمذاق شهي

طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك لمواجهة حر الصيف

للدايت| طريقة عمل آيس كريم بالفراولة

طريقة عمل آيس كريم بالموز|غني بالمغنيسيوم

أغلى آيس كريم في العالم (شاهد)

الجريدة الورقية