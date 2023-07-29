طريقة عمل آيس كريم الليمون| منعش ولذيذ

في فصل الصيف يحتاج الجميع إلى تناول الحلويات المثلجة؛ للشعور بالإنتعاش وخفض درجة حرارة الجسم، لذا نقدم لك طريقة عمل آيس كريم الليمون المنعش.

آيس كريم بالليمون

طريقة عمل آيس كريم الليمون

المقادير

- سكر : كوب

- عصير الليمون : نصف كوب (حامض)

- الماء : نصف كوب

- كريمة الخفق : 2 ظرف

طريقة التحضير

ضعي السكر، وعصير الليمون، والماء في وعاء واخفقي المكونات جيداً.

أضيفي على المزيج السابق كريمة الخفق، واخفقي جيداً حتى الحصول على خليط كريمي القوام.

ضعي خليط الآيس كريم في وعاء محكم الإغلاق ومغطى، وأدخليه للفريزر لمدة 6 ساعات على الأقل.

قدمي الآيس كريم بارداً في أكواب التقديم.