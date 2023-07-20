للدايت| طريقة عمل آيس كريم بالفراولة

مع الموجة الحارة، يزداد الطلب على تناول المشروبات المنعشة والآيس كريم؛ كونها تشعرها بالإنتعاش، وتعمل على خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة، ويُعرف أن أغلب هذه المثلجات مصنوعة من الألوان الصناعية والسكر الغير صحي، الذي يؤثر على صحة جسمك، كما يعمل على زيادة الوزن، لذا يفضل صنعة بنفسك في المنزل، فهذا يقلل من أضراره، وفيما يلي نقدم لك طريقة صحية لتحضير آيس كريم بالفراولة يمكن تناولها عند اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن.

آيس كريم

طريقة عمل آيس كريم بالفراولة للدايت

المقادير

- الفراولة : كوب (مجمدة)

- كريمة الخفق : كوب

- سكر : حسب الرغبة (دايت)

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي الفراولة، والكريمة، والفانيليا، والسكر، في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً.

ضعي المزيج في الفريزر حتى يجمد.

عند التقديم، أخرجي الآيس كريم من الفريزر، ووزعيه في أكواب تقديم مناسبة وقدميه بارداً.