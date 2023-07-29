شعار "كامل العدد" عنوان حفل نانسي عجرم وراغب علامة في (العالم علمين)

أحيا النجمان نانسي عجرم و راغب علامة حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023 بحضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، رافعين شعار كامل العدد.

وتألق النجم اللبناني راغب علامة خلال حفله بمهرجان العلمين بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، ومنها "بعشقك والحب الكبير وتعاليلي وفي كتير حلوين وقلبي عشقها ونسيني الدنيا وانا اسمي حبيبك وافتكرك وانت ناسيني، وطب ليه كده، ، اللي باعنا خسر دلعنا، قلبي عشقها"، وغيرها من الأغاني.

راغب علامة

ووجه "علامة" للشركة المتحدة، قائلًا:"بشكر الشركة المتحدة علي مجهودهم في المهرجان ويسعدني ان اكون وسط جمهوري وهنغني كل حاجة جديدة وقديمة.

راغب علامة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال حفلها بمهرجان العلمين بباقة مميزة و متنوعها من أغانيها القديمة والحديثة منها "ابن الجيران، أنا مصري، ما تيجي هنا" ياطبطب يادلع وحبك سفاح ماتيجي هنا وانا احبك وسلامات سلامات وصحصح وأنت إيه والدنيا حلوة، وأه ونص واحساس جديد معجبة مغرمة وخطير خطير واختتمت حفلها بأغنية انا مصري.

مهرجان العلمين 2023، يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية وكذلك عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت.

نانسي عجرم

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية، يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لأحد مصممي الأزياء، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عدة أنشطة ترفيهية ضمن أيام مهرجان العلمين، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.