مفاجآت في تشكيل النصر السعودي في مباراة الشباب بالبطولة العربية

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الشباب السعودي بعد قليل على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في الجولة الأولي بالمجموعة الثالثة بطولة كأس الملك سلمان للأمدية العربية .

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تشكيل النصر السعودي الرسمي لمباراة الشباب

في حراسة المرمى : نواف العقيدي.

في خط الدفاع : نواف بوشل _ عبد الإله العمري _ عبد الله مادو _ جيسلان كونان .

في خط الوسط : علي الحسن _ عبد الله الخيري_ خالد الغنام .

في خط الهجوم : عبد العزيز العليوه _ عبد المجيد الصيلهم _ عبد الفتاح آدم .

ويتواجد على دكة البدلاء النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والشباب السعودي المرتقبة .

تشكيل الشباب الرسمي لمباراة النصر

حارس المرمى: كيم

الدفاع: صبياني - تمبكتي - سانتوس - الصقور

الوسط: شراحيلي – كنبه - هتان باهبري - بانيغا - الجوعي

الهجوم: أحمد عبده .

من المقرر ان تنطلق مباراة النصر السعودي والشباب في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و المملكة العربية السعودية ، 10 مساء بتوقيت الإمارات .