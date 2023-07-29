الحبس عامين للمُتهم بدهس حفيد شريفة فاضل

أصدرت محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، حُكماً بالسجن لمدة عامين للسائق المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل في ميدان سفنكس بالجيزة، لاتهامه بالإصابة الخطأ.

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وكان حفيد الفنانة شريفة فاضل قد تعرض للدهس من قبل سائق شاب عمره 19 عامًا بسيارة مسرعة في ميدان سفنكس بالقاهرة، ما أسفر عن إصابته بكسور وإصابات خطيرة ودخل في غيبوبة تامة وتم نقله على الفور إلى المستشفى.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة سفنكس، وتحركت فرق الأمن على الفور إلى موقع الحادث.

بعد التحريات التي قامت بها أجهزة مباحث الجيزة، تبين أن الحادث نجم عن دهس سيارة الشاب للضحية في ميدان سفنكس. وتم نقل الشاب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تأثره بجروحه.

الحبس سنة لمُتهم أحدث عاهة مُستدمة لمواطن بسوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، مُتهماً بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه بدائرة مركز طما شمال سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

بداية الواقعة عندما تلقي مركز طما بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته والتى تسببت له في عاهة مستديمة.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.