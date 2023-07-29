زوجة تتخلص من زوجها بمياه نار وطعنات غادرة ببني سويف

زوجة تخلصت من زوجها بمية نار وطعنات غادرة ببنى سويف

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف، في كشف غموض واقعة العثور على جثة رجل لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بالطعن بآلة حادة في الرقبة، خلال اليومين الماضيين، والقبض على الجناة مرتكبى الجريمة.

وتبين أن الزوجة وتدعى "إيمان" وطليقها "محمد" هما من وراء ارتكاب الواقعة، حيث تمكنت قوات الأمن بمركز الفشن، من القبض القبض على زوجة المجنى عليه وطليقها، لقيامها بالتخلص من الزوج ويدعى "معوض" يبلغ من العمر 40 سنة، مقيم بقرية بني صالح، لأسباب غير معلومة حتى الآن، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقامت الزوجة وطليقها بإحضار آلة حادة، والإقدام على التخلص من زوجها بالطعن في رقبته، وإلقاء مياه نار على وجه الزوج "المجنى عليه" مما نتج عنه مفارقته للحياة وتمكنا من الفرار، وتم القبض عليهما، واحتجازهما بمركز شرطة الفشن، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعود بداية الواقعة حينما استقبل مستشفى الفشن المركزي، جثة أربعيني وادعاء أهليته تعرضه للضرب من آخرين بآلة حادة في الرقبة، وتم إيداع جثته داخل المشرحة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزي يفيد بوصول جثة لشخص يبلغ من العمر 40 سنة، وتعرضه للضرب في الرقبة بآلة حادة من آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق.