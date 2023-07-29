أحمد ماهر يستشهد بآية قرآنية لتبرير القبلات والمشاهد الجريئة: "اللي معترض يشتغل في الأزهر"

أثار الفنان أحمد ماهر ضجة واسعة بتصريحاته المثيرة للجدل التي كشف عنها مؤخرًا حول رأيه في القبلات والمشاهد الجريئة التي يقدمها بعض الفنانين في مشاهد الأفلام السينمائية.

أحمد ماهر يثير الجدل برأيه في قبلات المشاهد الجرئية بأفلام السينما المصرية:

أعرب أحمد ماهر عن دهشته من الأشخاص الذين ينتقدون المشاهد الجرئية التي تتضمن قبلات مشيرًا إلى أنها ليس بها حرمانية، إذ قال: "القبلات في الأفلام أمر طبيعي وليس لها حرمانية.. يعني لو في مشهد بين واحد مع مراته أو شخص وعاهرة.. المفروض يترجم إزاي؟!، ولو معملتش كده هل الجمهور مش هيتفرج على أعمال أجنبية تحتوي مشاهد أفظع من كده".

أحمد ماهر

أحمد ماهر: “الفنانين اللي ضد القبلات يشتغلوا في الأزهر”

وأضاف أحمد ماهر: "اللي بيدعي إنه فاهم كل حاجة يبقى أحنا عايشين في مفسدة ده ربنا بيقول: "ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض"، مختتمًا تصريحه بقوله: "الفنانين اللي ضد القبلات يشتغلوا في الأزهر".

أحمد ماهر يكشف سبب غيابه عن السينما في السنوات الأخيرة:

على صعيد آخر، كان الفنان أحمد ماهر قد كشف مؤخرًا، سبب غيابه عن السينما لسنوات عدة، مشيرًا إلى أنه غير راض عن وضع السينما في الوقت الحالي، فضلًا عن أن الكثير من الأعمال السينمائية التي تُعرض حاليًا غير مهمة، إذ قال: "لو فكرت أشارك في الأعمال الفنية اللي بتتعرض عليا دلوقتي ههدم تاريخي الفني بالكامل".

أحمد ماهر

آخر أعمال أحمد ماهر:

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد ماهر السينمائية، فيلم "زمن أبو الدهب"، في عام 2014 أي منذ أكثر من 8 سنوات، وشاركه البطولة النجوم (أمين عبده، وعادل الكومي، وعطية نجم، ومنة الشريف، وعايدة رياض، ومحمد متولي، ومجدي فكري، وإيناس نور، وهو من تأليف عطية نجم، وإخراج عادل الكومي.