مشاكل شائعة تؤثر على المرارة.. الحصوات أبرزها

المرارة عبارة عن عضو صغير يشبه الجيب في الجزء الأيمن العلوي من بطنك، ويخزن الصفراء ، وهو سائل ينتجه الكبد يساعد في تكسير الأطعمة الدهنية.

ويمكن أن تسبب العديد من الحالات مشاكل في المرارة الحالة الأكثر شيوعًا هي حصوات المرارة، وعادةً ما تكون حصوات المرارة غير ضارة ولكنها قد تؤدي أحيانًا إلى حالات مرضية.

مشاكل تؤثر على المرارة

حصى المرارة: حصوات المرارة عبارة عن أجسام تشبه الحصى مصنوعة من مادة صفراوية تتطور في المرارة أو القنوات الصفراوية، ويمكن أن تكون صغيرة مثل حبيبات الرمل وكبيرة مثل كرات الجولف، وعادة ما تكون غير ضارة ولكنها قد تسبب الألم أو الغثيان أو الالتهاب.

التهاب المرارة: التهاب المرارة هو التهاب يصيب المرارة ويمكن أن يحدث عندما تمنع حصوة المرارة خروج المرارة من المرارة ويسبب التهاب المرارة الحمى والألم وعادة ما يتطلب الجراحة.

التهاب البنكرياس المراري: التهاب البنكرياس المراري هو التهاب يصيب البنكرياس يحدث عندما تنتقل حصوة المرارة إلى القناة الصفراوية المشتركة وتسد القناة البنكرياسية عند نقطة مشتركة قبل التصريف في الأمعاء الدقيقة.

سرطان المرارة: سرطان المرارة نادر الحدوث وقد تشعر بألم في الربع العلوي الأيمن من البطن ولكن ، من المرجح أن يحدث هذا الألم بسبب حالة أخرى.