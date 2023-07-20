أحمد جمال سعيد يخضع لعملية استئصال المرارة

خضع الفنان أحمد جمال سعيد لجراحة استئصال المرارة، وذلك بعد معاناته من آلامها الأيام الماضية.

حيث شارك صديقه الفنان شريف إدريس جمهوره بوست أعلن فيه عن خضوعه للعملية ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «دعواتكم لصديقي وأخويا الجميل أحمد جمال سعيد، أحمد داخل العمليات حالًا يشيل المرارة».

أحمد جمال سعيد

وأضاف: «إن شاء الله تخرج بالسلامة يا أحمد، ربنا يخليك لمراتك وابنك، وكل حبايبك سلامتك يا أبويحيى».

آخر أعمال الفنان أحمد جمال

وشارك الفنان أحمد جمال سعيد في مسلسل سوق الكانتو، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ من أبرزهم أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، ومحمود البزاوي، وثراء جبيل ومها نصار، وعدد آخر من الفنانين من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أحمد جمال سعيد

وكان حل الفنان أحمد جمال سعيد ضيفًا في برنامج "عيش سعيد"، وتحدث عن مسلسل "اعمل ايه"، ونجاحه وتصدره ترند مواقع التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة.

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أحمد جمال سعيد

وكشف سعيد، عن أعماله المميزة خلال مسيرته الفنية، وعن علاقته ب جده الفنان الراحل فريد شوقي، وجدته الفنانة هدى سلطان، وخالته والفنانة رانيا فريد شوفي، وأهم المواقف بينهم.

ويعتبر أحمد جمال سعيد، فنان شاب من عائلة فنية، ف جده الفنان الراحل فريد شوقي، وجدته الفنانة الراحلة هدى سلطان، وورث منهما حبه للفن، و حصل على موهبة كبيرة وحضور قوي.

آخر أعمال الفنان أحمد جمال سعيد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال سعيد، مسلسل " اعمل ايه"، الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا وعرض على قناة dmc، ويضم المسلسل 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامي إجتماعي.

مسلسل اعمل اية

مسلسل " اعمل ايه"بطولة كلًا من : خالد الصاوى، صابرين، محمد مهران، هناء الشوربجي، أحمد جمال سعيد، نهال عنبر، أيمن عزب، دنيا المصري، ندى بسيوني، طارق عبدالعزيز، صبري عبدالمنعم، نور إيهاب، سامية الطرابلسي، ريهام الشنواني، مفيد عاشور، حمدي هيكل.