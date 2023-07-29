روبي تشعل المسرح بالرقص والغناء في حفل جدة

أحيت النجمة روبي، حفلًا غنائيًا مساء أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشعلت "روبي" الحفل بالغناء والرقص على أغانيها وسط هتافات والتصفيق الحاد من قبل الحضور من الجمهورالسعودي الذي تفاعل مع أغانيها بشكل كبير .

روبي من حفل جدة

ورقصت روبي خلال الحفل على أغنيتها الشهيرة “كل ما أقوله آه”، وأغنية “حتة تانية ونمت ننة” وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحاد.

وأعربت النجمة عن سعادتها بمشاركتها في فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، ووجهت كلمة للجمهور السعودي عقب ساعات من إنتهاء الحفل، وذلك من خلال حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة:" من أجمل حفلاتي ".

روبي من حفل جدة

وأضافت روبي، قائلة:" استمتعت مع جمهور جدة اللى زي العسل والوقت عدى بسرعة جدا وأشوفكم قريب تانى ويارب أكون أسعدتكم أنتوا كمان ".

يا ليالي .. آخر أغنيات روبي بالتعاون مع أحمد سعد

وكانت روبي، طرحت أغنية جديدة بمشاركة الفنان أحمد سعد، بعنوان “يا ليالي”، والتي جمعت 3 ملايين و 400 ألف مشاهدة خلال 6 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

روبي من حفل جدة

"ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

كلمات أغنية “ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".