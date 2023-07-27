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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حفل روبي ورامي صبري على شاشة Mbc مصر.. غدًا

روبي ورامي صبري
روبي ورامي صبري

يستعد النجمين رامي صبري وروبي، لإحياء حفلًا غنائيًا، غدًا الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري وروبي باقة من أجمل اغانيهما، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

Mbc مصر تنقل حفل روبي ورامي صبري في جدة

 

وتنقل قناة "MBC مصر" حفل روبي ورامي صبري في سهرة غنائية ضمن فعاليات جدة على الهواء مباشرة في تمام العاشرة من مساء الجمعة.

كعبك عالي لـ رامي صبري 

يستعد الفنان رامي صبري، لطرح أحدث أغانيه الصيفية “كعبك علي”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

تفاصيل أغنية رامي صبري الجديدة كعبك علي

 

أغنية "كعبك علي" سيتم طرحها يوم الخميس الموافق 27 يوليو عبر يوتيوب وعدد من  المنصات الموسيقية الشهيرة، من كلمات تامر حسين ألحان رامي صبري توزيع جلال حمداوي.

 

يا ليالي .. روبي وأحمد سعد

وكانت روبي، طرحت أغنية جديدة بمشاركة الفنان أحمد سعد، بعنوان “يا ليالي”، والتي جمعت 3 ملايين و 400 ألف مشاهدة خلال 6 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

 

أغنية "ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

 

كلمات أغنية “ياليالي” أحمد سعد وروبي

 

وتقول كلمات الأغنية:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".

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