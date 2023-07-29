بايرن ميونخ يؤكد استبعاد ماني بسبب مفاوضاته مع نادي آخر

أكد نادي بايرن ميونخ أن سبب غياب ساديو ماني عن قائمة الفريق البافاري المستدعاة لمباراة كاواساكي فرونتال بسبب مفاوضات مع نادي آخر.



كشفت التقارير الصحفية أن النصر أنهى اتفاقه مع بايرن ميونخ للتعاقد مع ساديو ماني خلال الميركاتو الحالي.

أكد نادي بايرن ميونخ عبر حسابه أن ماني خارج القائمة من أجل مواصلة مفاوضاته مع ناديه الجديد خلال الفترة الحالية.



وتابع أن ساديو ماني في مفاوضات حالية مع نادي آخر من أجل انتقال محتمل خلال الانتقالات الجارية.



وتوصل النصر لإتفاق نهائي مع بايرن ميونخ ولاعبه السنغالي ساديو ماني، حول الانتقال إلى النادي السعودي في عقد يمتد ثلاثة أعوام.



وحسم النصر أربع صفقات في الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادما من إنتر ميلان، والإيفواري سيكو فوفانا، قادما من لانس الفرنسي، و البرازيلي أليكس تيليس قادما من صفوف مانشستر يونايتد، وقبلهم التعاقد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

