ورش أشغال يدوية وأنشطة ترفيهية بمكتبة مصر العامة بدمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، مجموعة متنوعة من الأنشطة ومنها ورش الأشغال الفنية واليدوية، حيث استفاد منها 60 طفل تم تقسيمهم إلى مجموعات لتحقيق اقصى استفادة لكل طفل.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واستمراراً لتقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال شهور الصيف لتنمية المواهب المختلفة لدي الأطفال والشباب والنشىء ومحاولة إكتشافها وتنميتها وكذا إستغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم.

واستمتع الأطفال بورشة عمل المعلقات بالخيوط الملونة، بالاضافة الى ورشة عمل صناعة الصلصال الصحي، وتم اهداء نتاج هذه الورش للأطفال المشاركين، كما تم عمل ورشة الرسم والتلوين بتكنيك Romero Proto كورشة ترفيهية فنية.

ومن جانبه أشار أحمد الهواش مدير المكتبة، أنه يتم تقديم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية لخدمة أبناء المحافظة وسيتم الإستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة الأجازة الصيفية.