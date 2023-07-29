على جمعة يفتتح اللقاء الأول للمنتدى الصديقي الثقافي

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك للطريقة الصديقية الشاذلية الصوفية عن الموسم الأول للمنتدى الصديقي الثقافي، وسيتم إقامة اللقاء الأول اليوم بعد صلاة العصر مباشرة بمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر بجوار مقر الطريقة الصديقية الشاذلية.

وسوف يضم المنتدى لقاءات حوارية لقضايا وتساؤلات حول مفاهيم ومعاني “الطريق إلى الله" كونه قلب ومضمون التصوف وهدف غاية المسلم وهو الوصول إلى الله عز وجل.

ويفتتح اللقاء فضلية الأستاذ الدكتور علي جمعة "شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف"

ويحاوره كل من الشيخ محمد عوض المنقوش الداعية الإسلامي و الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، والدكتور مختار محسن والشيخ عبدالعزيز معروف ويقدم اللقاء الأستاذ حسن الشاذلي

الطريقة الصديقية الشاذلية



الطريقة الصديقية الشاذلية هى طريقة صوفية سُنية شيخها الدكتور على جمعة، ومعترف بها من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالقرار رقم 11/2018، تهدف إلى التربية الدينية والروحية مقيدة بالكتاب والسنة.



ويتصل سندها العلمي إلى سيدي أبو الحسن الشاذلي من طريق العالم الكبير المحدث السيد عبد الله بن الصديق الغماري – من أكابر علماء علم الحديث الشريف – ويصل نسبه بسيدنا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان من أكابر تلاميذه فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة وأذن له بالتربية والتسليك.

