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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إسعاد يونس تستضيف كريس المصري وأيامنا الحلوة في مهرجان العلمين الليلة

برنامج صاحبة السعادة
برنامج "صاحبة السعادة"

تستقبل النجمة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" ليلة مميزة بمهرجان العلمين الجديدة 2023، فرقة "أيامنا الحلوة" والساحر كريس المصري.

 

ومن المقرر أن تغنى النجمة إسعاد يونس، مع فرقة أيامنا الحلوة مجموعة من أحلى أغاني الصيف، كما تستضيف الساحر كريس المصري لتقديم مجموعة من العروض السحرية هي الأكبر في الشرق الأوسط، وذلك مساء اليوم السبت.

 

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

 

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