تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.

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ويأتي ذلك في إطار السعي العام لوزارة الداخلية لمُحاربة الجريمة بكافة صورها وأشكالها.

وتكثف أجهزة الوزارة المُختلفة حملاتها من أجل ضبط الجريمة بكافة صورها وأشكالها من أجل الوصول للحالة الأمنية الأمثل.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار..فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر .

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط (شخصان ، مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما" وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 متر - الأدوات المستخدمة فى التنقيب).. وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل ضبط كافة أنوع المُخالفات مهما تعددت صورها وأشكالها.

ويشن رجال الوزراة الداخلية حملات يومية من أجل ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية فضلاً عن البلطجية وغيرهم من المُجرمين مُتعددي النشاطات الإجرامية.

وتنال جهود وزارة الداخلية استحسانا ً كبير من قبل المواطنين الذين يشعرون بالتأثير الإيجابي لهذه الحملات على حياتهم اليومية.