تنفيذ 253 حكم قضائى متنوع خلال حملة أمنية

اسفرت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (6) قضايا، كما تم ضبط (2028) مخالفة مرورية متنوعة، ضبط عدد (24) قضية، تم تنفيذ (253) حكم قضائى متنوع.

فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات، تم ضبط (7) قضايا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وجاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وفي حملة أمنية نشتها وزارة الداخلية، تحرير(214) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (214) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.