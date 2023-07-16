الصحفيين: زيادة المعاشات بقيمة مساوية للبدل في أسرع وقت

أكد أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة المعاشات وهيئة التأديب بنقابة الصحفيين، أن زيادة معاشات الصحفيين وأسرهم المُستحقين عنهم، حق سيتم العمل على إقراره من مجلس النقابة في أسرع وقت.

وقال عبدالمجيد، إن الزيادة مستحقة لأساتذتنا، شيوخ ورواد المهنة، ومستحقة لمن يتقاضون معاشًا عن أساتذتنا الراحلين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الصحافة.

وكان عبدالمجيد، تقدم بمذكرة رسمية حملت رقم وارد 1798 بتاريخ 11 إبريل 2023, طالب فيها نقيب الصحفيين إدراج مشروع قرار بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب 600 جنيهًا شهريًا، اسوة بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب.

زيادة المعاشات بقيمة 600 جنيه

وأكد عبدالمجيد أنه سيعرض على مجلس النقابة صرف زيادة قدرها 600 جنيه بأثر رجعي، بداية من شهر إبريل، وفي أسرع وقت ممكن، نظرًا لما يعانيه الأساتذة من ظروف اقتصادية وتزايد في فاتورة المعيشة والعلاج، وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.