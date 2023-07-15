بدء صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر يوليو

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية، ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر يوليو الجاري، بدءًا من اليوم السبت، من ماكينات الصراف الآلى، وهم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.

تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة:

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية كى تشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن 65 سنة فأكثر، أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

جدير بالذكر أنه كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي تكافل وكرامة بنسبة 25%، بدءًا من شهر أبريل الماضي.