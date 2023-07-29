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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: إمام عاشور يساوي 5 صفقات

إمام عاشور
إمام عاشور

يرى رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن إمام عاشور يساوي 5 صفقات لصالح الأهلي وليس صفقة واحدة.

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قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور صفقة سوبر لصالح الأهلي، كأنك عملت 5 صفقات مش صفقة واحدة" .
أضاف: "الأهلي تعاقد مع إمام عاشور لكونه مفيد فنيا وليس كيدا في الزمالك" .
وواصل رمضان السيد: "إمام عاشور يملك كل الإمكانيات، صفقة مميزة جدا" .
واختتم حديثه قائلا : "رضا سليم لاعب مميز وأعتقد سيفيد الأهلي جدا على مستوى مركز الجناح الهجومي".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة أمام نظيره الداخلية في لقاء يجمع الفريقين بدور الـ 16 من بطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

ويواجه فريق الأهلي بنظيره الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتذاع مواجهة الأهلى أمام نظيره الداخلية على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.

 

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