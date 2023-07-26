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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مختار مختار: لدي تحفظ كبير على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

مختار مختار
مختار مختار

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن صفقة التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي السابق جيدة من الناحية الفنية فقط.

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وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" لدي تحفظ كبير على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي السابق بسبب ما بدر منه تجاه رموز القلعة الحمراء في وقت سابق ".

 

مختار مختار: كنت أتمني عدم تعاقد الأهلي مع إمام عاشور 

 

وتابع:"كنت أتمنى عدم تعاقد نادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي السابق لاني لدي أكثر من تحفظ على ضم اللاعب ".
 

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