مختار مختار: لدي تحفظ كبير على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن صفقة التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي السابق جيدة من الناحية الفنية فقط.

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وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" لدي تحفظ كبير على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي السابق بسبب ما بدر منه تجاه رموز القلعة الحمراء في وقت سابق ".

مختار مختار: كنت أتمني عدم تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

وتابع:"كنت أتمنى عدم تعاقد نادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي السابق لاني لدي أكثر من تحفظ على ضم اللاعب ".

