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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة مُتهمة بسرقة مسنة بالإكراه للمُحاكمة

المُتهمة المضبوطة
المُتهمة المضبوطة

قررت النيابة العامة إحالة ربة منزل إلى المحاكمة الجنائية، اليوم السبت، وذلك بتهمة التعدى بالضرب على مسنة بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية بالإكراه فى منطقة الشرابية. 

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 وكان ضباط مباحث  قسم شرطة الشرابية قد تلقوا بلاغاً من مسنة- مقيمة بدائرة القسم "مصابة بسحجات وجروح متفرقة بالجسم")، تفيد فيه بتعرضها أثناء تواجدها بالشقة سكنها حضرت إليها إحدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وطلبت منها ترك بعض الأغراض الخاصة بها طرفها " على سبيل الأمانة " لحين التوجه لشراء بعض المستلزمات.

 

و قامت المُـتهمة فيما بعد بالدخول للشقة عُنوة، والتعدى عليها بالضرب، والاستيلاء منها على بعض المشغولات ذهبية كرهًا عنها ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها.

 

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمتها بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معها.

 

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المخالفات مهما تعددت صورها، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين. 

ويشن رجال الوزارة يومياً حملات مُكبرة هدفها القبض على البلطجية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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