نيمار يتصدر قائمة هدافي البطولة العربية

استطاع سيد نيمار لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اعتلاء قائمة هدافى بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التى تستمر فعالياتها حتى 12 أغسطس القادم فى المملكة العربية السعودية.

الزمالك فى البطولة العربية.. سيد نيمار هداف البطولة العربية حتي الان

ملخص ما قدمه سيد نيمار لاعب الزمالك

نيمار يتصدر قائمة هدافى البطولة العربية

45 دقائق اللعب

2 الاهداف

2/2 التسديدات على المرمى بنسبة (100%)

23/25 التمريرات الصحيحة بنسبة (92%)

استخلاص الكرة مرة واحدة

فقد الكرة 5 مرات

سيد نيمار لاعب الزمالك

و استهل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك المصري مشواره بالبطولة العربية بفوز كبير على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

و يواجه فريق الزمالك المصري بمباراته الثانية نظيره الشباب السعودي، مساء يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس المقبل، علما بأن نهائي البطولة العربية سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته.

و يعتلى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة فى البطولة العربية للأندية بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى وفوزه على نظيره الاتحاد المنستيري فيما تعادل النصر مع الشباب في الجولة الأولى من ذات البطولة.

مجموعات الاندية المشاركة بالبطولة العربية

المجموعة الأولى: الاتحاد، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي، الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: الهلال، السد القطري، الوداد المغربي والأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: النصر، الشباب، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.