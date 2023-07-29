وفاة شخص وإصابة آخر في حادث سير بجمصة

لفظ شخص مُسن أنفاسه الأخيرة، وتعرض آخر للإصابة، اليوم السبت، فى حادث تصادم وقع دراجة نارية مع أتوبيس سياحي، وذلك على الطريق الدولى الساحلى بناحية جمصة بسبب السرعة الزائدة.

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وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مأمور قسم جمصة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بموتوسيكل أمام جامعة الدلتا علي الطريق الدولي الساحلي.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة لمكان الحادث، وتم نقل جثمان المُتوفى للمشرحة، فيما نُقل المُصاب إلى المستشفى، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقتٍ سابق، تعرض شخصان للإصابة بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

إصابة شخصين في حادث ببورسعيد

وجاء ذلك نتيجة حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مقطورة، مع سيارة ربع نقل، وقع مساء أمنس الجمعة، بطريق محور 30 يونيو أمام نزلة الكيلو 11 طريق بورسعيد في محافظة الإسماعيلية.

وتلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل مقطورة، مع سيارة ربع نقل فى طريق محور 30 يونيو امام نزلة الكيلو 11 طريق بورسعيد، مما أسفر عن إصابة شخصين .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الأمنية مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارىء.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأظهر الفحص أن المُصابين هم كل من محمد ابراهيم حسن محمد - 25 عاماً من كفر الشيخ مُصاب باشتباة كسر بالساق الايسر مع كدمة بالحوض مع كدمات و سحجات بالجسم، و إبراهيم سعد محمد ابراهيم -24 سنة من كفر الشيخ مصاب بجرح قطعى 4 سم بالجبهة مع سحجات و كدمات بالجسم .

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.