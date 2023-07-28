لقي شخص حتفه ، مساء اليوم الجمعة، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة مجهولة بدراجة بخارية، بطريق أبو عياد أمام الثلاجة بمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالإسماعيلية

وتلقىت الاجهزة الامنية بالإسماعيلية ، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة ودراجة بخارية، بطريق أبو عياد في مركز ومدينة أبوصوير، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات إسعاف حيث تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، فيما تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقد و صل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه كسر بالساق الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين أن المتوفى يدعى ممدوح ميلاد يني يوسف 51 عاما من محافظة أسيوط، فيما أصيب صفوت لبيب منصور خليل 49 عاما مقيم بمركز ومدينة أبوصوير.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

هروب مستريح العقارات بالعاشر من رمضان

وتكثف الأجهزة الامنية بمديرية امن الشرقية ، من جهودها في القبض علي مقاول شهير ، بمدينة العاشر من رمضان ، لقيامه بالنصب علي عدد من من المواطنين بزعم تشييد مجمعات سكنية ومولات تجارية، ليتخفى بعد ذلك ويتنصل من تسليم العملاء وحداتهم السكنية أو التجارية، وفوجئ بعض المتضررين من بيع وحداتهم السكنية لأكثر من شخص في نفس التوقيت.

وتلقى مدير أمن الشرقية عددًا كبيرًا من البلاغات للتضرر من مقاول شهير يعرفه القاصي والداني بالعاشر من رمضان وباقي مدن محافظة الشرقية، لجمعه ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم تشييد مجمعات سكنية ومولات تجارية، ليتخفى بعد ذلك ويتنصل من تسليم العملاء وحداتهم السكنية أو التجارية، وفوجئ بعض المتضررين من بيع وحداتهم السكنية لأكثر من شخص في نفس التوقيت.

وأكد محامي عدد كبير من الضحايا وأيضا يمثل المستشار القانوني لإحدى الشركات الكبرى التي تعرضت للنصب، استخدام الأراضي المملوكة لها وعددها 119 قطعة لتشييد مشروعات سكنية.

وأضاف أن المستريح الهارب كان يعمل في التسويق المشارك عليه ووصلت المبالغ التي جمعها من الضحايا ما يقرب من مليار جنيه.