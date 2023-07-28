إصابة 8 مواطنين في حادث مروري بالمريوطية

تعرض 8 مواطنين الي الاصابة ، حيث وقع حادث مروري أعلى وصلة المريوطية في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى وصلة المريوطية بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث مرور أعلى وصلة المريوطية، مما أسفر عن إصابة 8 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عاطل أنهى حياة عامل طعنًا بالسكين فى بولاق الدكرور|لهذا السبب

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على عاطل بتهمة قتل عامل طعناً بالسكين لمعاتبته بالتعدي على شقيقته في منطقة بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مستشفى قصر العيني يفيد بوصول عامل، 25 سنة، متوفى إثر طعنة نافذة بالبطن أدت إلى وفاته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بها آثار طعنة نافذة بالبطن، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

جثة متحللة بشقة عابدين

وعثرت الإدارة العامة لمباحث القاهرة ،على جثة متحللة لشخص داخل شقته بمنطقة عابدين في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عابدين، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص يدعي “أحمد” داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق