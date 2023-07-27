شاهد.. أهداف ريال مدريد في شباك مانشستر يونايتد وهدف خوسيلو العالمي

حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما اليوم على مانشستر يونايتد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ضمن فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وشهد اللقاء فوز ريال مدرين بهدفين دون رد والذي أقيم على ملعب "إن آر جي ستاديوم" في هيوستن.

وافتتح التسجيل لريال مدريد جود بيلينجهام بهدف مبكر في الدقيقة السادسة بعدما تلقى تمريرة من روديجر أنهاها في الشباك بتسديدة "لوب".

وسجل الهدف الثاني اللاعب خوسيلو ماتو والذي حل بديلا لرودريجو في الدقيقة 62 ليسجل الهدف الثاني للريال في الدقيقة 89 بمقصية عالمية بعدما تلقى عرضية متقنة من لوكاس فاسكيز.

ومن المقرر أن يستكمل ريال مدريد جولته الأمريكية بمواجهة برشلونة في "كلاسيكو" ودي يقام يوم السبت المقبل في دالاس، ثم يختتم الجولة بمواجهة قوية أمام يوفنتوس يوم 3 أغسطس المقبل.

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