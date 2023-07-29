تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بنادي القناة

استقر مسؤولو نادي القناة على تشكيل الجهاز الفني الجديد المعاون لسامر عبدالرحمن المدير الفني للفريق وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتم وضع تشكيل الجهاز بعد الجلسة التي عقدها سامر عبد الرحمن مع إدارة النادي وتم خلالها الاتفاق على تعيين مدرب عام ومدرب مساعد عن طريق سامر عبد الرحمن وهو ما يتم دراسته الان وسول يتم الإعلان عنهما خلال أيام بينما تم تعيين باقي الجهاز من قبل إدارة النادي.

سامر عبد الرحمن

ويضم الجهاز الفني سعيد صقر مدرب وأحمد الدهراوي مدرب حراس المرمي وعمر محلل أداء.

وكان نادي القناة قد أعلن منذ ساعات قليلة عن تعيين سامر عبدالرحمن مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم ومن المقرر أن يبدأ الف سي تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لدوري المحترفين.