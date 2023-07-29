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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

علي الحجار يلتقي جمهوره بساقية الصاوي.. الليلة

علي الحجار
علي الحجار

يحيي النجم علي الحجار، حفلا غنائيا داخل قاعة الحكمة بساقية الصاوي، وذلك اليوم السبت، وتبدأ أسعار التذاكر من 150 إلى 430 جنيه.

 

ومن المقرر أن يقدم "الحجار"، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها جمهوره، منها: "فجر بلادي، الميدان، الشهيد، ورد بلدي، قلب الحبيب، مكتوبالي، غزالة، الزين والزينة، لو تعرفى، من غير ما تتكلمى، سمرا وبعيون كحيلة، أسهر لك".

 

معلومات عن المطرب علي الحجار

التقى علي الحجار مع الملحن بليغ حمدي الذي شاهده يغنى في حلقة من حلقات برنامج الموسيقى العربية، الذي تقدمه الفنانة رتيبة الحفني، ليبعث في طلبه ثم ظل يتدرب معه حوالى سنتين حتى اختار له  كلمات الشاعر الغنائي الكبير عبد الرحيم منصور أغنية (على قد ماحبينا) لتكون البداية التي قدمه بها للجمهور في حفل ليلة رأس السنة عام 1977.

ثم كان الألبوم الأول الذي تضمن أربع أغنيات كتب عبد الرحيم منصور ثلاثة منها وكتب بليغ حمدي بنفسه أغنية رابعة بعنوان «قالت» تحت اسمه المستعار كشاعر وهو (ابن النيل).

 غنى علي الحجار من الحان الملحن الكردي هلكوت زاهر أغنية باسم رجعنا لبعضينا من كلمات هاني الصغير، وشاركت فيها المطربة الكردية ليلى فريقي كانت من اقوى ديو مشترك عربي وكردي.

 يعتبر علي الحجار أول مطرب عربي ومصري شارك في ديو مشترك مع مطربة كردية وأول مطرب عربي غنى من ألحان الملحن الكردي هلكوت زاهر، وحققت نجاحا في كردستان.

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