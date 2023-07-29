تعرف على فيديو.. النجاة فى التوحيد ومعرفة الله

توحيد الربوبية: هو الإيمان بالله بصفات الفعل، كالخلاق، والرزاق، ومدبر الأمور، ومصرفها، ونحو ذلك، وأن مشيئته نافذة، وقدرته كاملة، وهذا هو الذي أقر به المشركون، المشركون أقروا بأن الله خالقهم، ورازقهم، ومدبر أمورهم، وأنه خالق السماوات، وخالق الأرض، وهو توحيد الله بأفعاله، هذا توحيد الربوبية بأن تؤمن بأن الله هو الخلاق، الرزاق، مدبر الأمور، مصرف الأشياء، الذي خلق كل شيء، ودبر الأمور، وصرفها، وخلق الأنهار، والبحار، والجبال، والأشجار، والسماء، والأرض، وغير ذلك، هذا توحيد الربوبية.

ويتحدث الاستاذ احمد طه المحرر الديني بالوفد عن التوحيد وقال من تمام العمل معرفة الله وقال لاتحلف الا بالله ولاتسأل الا الله واذا توكلت فتوكل على الله .

وقال لله خرجنا ومن اجل الله تكلمنا ولمنهج الله انتسبنا اجعل كل شىء لله.

أما توحيد الألوهية: فهو توحيد الله بأفعالك أنت، تخصه بالعبادة دون كل ما سواه، من صلاة، وصوم، ودعاء، ونذر، وزكاة، وحج، وغير ذلك،.

توحيد الألوهية: هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهو أن تخص ربك بأفعالك، بعباداتك، بقرباتك، لا تدعو مع الله إلهًا آخر، لا تعبد معه سواه من شجر، أو حجر، أو صنم، أو نبي، أو ولي، فلا تدعو غير الله، لا تقول: يا سيدي البدوي اشفني، أو يا رسول الله، اشفني، أو عافني، أو انصرني، أو يا فلان، أو يا فلان من الأولياء، أو من غير الأولياء من الأموات، أو من الأشجار، والأحجار، والأصنام، هذا الشرك الأكبر.

فتوحيد العبادة معناه: أن تخص العبادة لله وحده، ويقال له: توحيد الإلهية، والإلهية هي العبادة، معناه: أن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، وهذا هو معنى قوله سبحانه: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ .