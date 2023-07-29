هل الشفع والوتر من قيام الليل

ان الشفع هو اسم للصلاة التي تصلى مثنى قبل صلاة الوتر، ويمكن صلاتها بركعتين أو أكثر، كما أنّ النية هنا لا تجب على أنّها ركعتي الشفع حيث يستحب أن يقع الوتر بعد ركعتين ولو لم ينوي المصلي أنّها ركعتا شفع، والأولى أن يأتي الوتر بعد الشفع بلا فاصل زمني طويل، وإذا حصل وكان هناك فاصل زمني فإنّ الصلاة صحيحة، وفي حال صلّى المصلي الشفع وبعد فاصل طويل صلى قبل الوتر شفعاً واحداً أو أشفاعاً فإنّ ذلك يعتبر إعادة للشفع.

وقال بعض اهل العلم فيما يخص الوتر فإنّها بلا شك من قيام الليل، واختلف العلماء في نية الركعات التي تؤدى قبل الوتر، فمنهم من قال إنّ المصلي ينوي بها التطوع المطلق وينوي الوتر بالواحدة المنفصلة أو بالثلاثة أو بالخمسة أو بالتسعة المتصلات، فالوتر هنا اسم لها وليس لما قبلها من الصلاة، والفريق الآخر ذهب إلى أنّ المصلي ينوي بالركعات التي سيصليها قبل الوتر على أنّها من الوتر، حيث إنّ الوتر اسم لمجموع الصلوات المختومة بالوتر، ولا ينبغي أن يزيد مجموع ركعات الوتر عن إحدى عشر أو ثلاث عشر ركعة.

