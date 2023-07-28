محمد رياض يكشف سر رفضه المشاركة في مسلسل الضوء الشارد 5 مرات

كشف الفنان محمد رياض سر رفضه قبول دوره في مسلسل الضوء الشارد 5 مرات، قبل قبوله أداء الدور الذي لاقى نجاحا كبيرا.

سبب رفضي لدوري بالضوء الشارد هو موت الشخصية بمنتصف الحلقات

وقال محمد رياض خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة:" سبب رفضي لدوري في الضوء الشارد في البداية هو موت الشخصية في منتصف الحلقات، مشيراً إلى أنه جسد الكثير من الأعمال التي قام ببطولتها في هذه الفترة.

وأضاف محمد رياض: الكاتب محمد صفاء عامر، رفض أن يغير في السيناريو ويمد موت فارس في الضوء الشارد إلى الحلقات الأخيرة.

و كشف رياض لأول مرة، موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى ايقاف المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ ربع ساعة لحل الأزمة.

وأكد محمد رياض أنه يرقص مهرجانات في المنزل ، ويسمع أغاني عبد الحليم وأم كلثوم.

وتابع: " زوجتي رانيا محمود ياسين هي كل عمري وتلقائية ومعها تفاصيل حياتي ولا توجد غيرة عمل بيننا"، مشيرا إلى أن محمود ياسين كان فنانا كبيرا ومثقفا ومفكرا وكان يحب أسرته.