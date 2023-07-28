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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يٌودع زميله جوردان هندرسون بعد رحيله عن ليفربول 

محمد صلاح وجوردان
محمد صلاح وجوردان هندرسون

ودع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و منتخب مصر ، زميله جوردان هندرسون بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي .

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كتب محمد صلاح على  حسابة الرسمي عبر  موقع التواصل الإجتماعى  "تويتر" بتغريدة  مٌودعا فيه زميله جوردان هندرسون قائلا :"  كان من الرائع وجودك كقائد لدينا ومن الممتع رؤيتك تذهب. كانت رحلتنا معًا رحلة خاصة حقًا مليئة بالجوائز المهمة.

أضاف محمد صلاح خلال التغريدة :" أتمنى لك التوفيق في المرحلة التالية من حياتك المهنية ".

في سياق مٌتصل،  ورحل  الإنجليزي جوردان هندرسون عن صفوف  ليفربول بعد إغراء  الإتفاق  السعودي بعرض مالي خلال الفترة السابقة .

وافق جوردان هندرسون  على العرض المالي  بعدما طلب جيرارد الانضمام إلى الفريق خلال الفترة المقبلة .

اختتم صباح اليوم الجمعه الإتفاق السعودي معسكر ه الخارجي   بكرواتيا   في خلال الفترة من 8 من يوليو حتي 28 من شهر يوليو  الجاري.

ومن المقرر ان يستكمل الفريق إستعداداته للموسم الجديد بالمعسكر الذي سينعقد في الدمام الثلاثاء القادم  .

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