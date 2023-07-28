محمد صلاح يٌودع زميله جوردان هندرسون بعد رحيله عن ليفربول 

ودع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و منتخب مصر ، زميله جوردان هندرسون بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي .

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كتب محمد صلاح على حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بتغريدة مٌودعا فيه زميله جوردان هندرسون قائلا :" كان من الرائع وجودك كقائد لدينا ومن الممتع رؤيتك تذهب. كانت رحلتنا معًا رحلة خاصة حقًا مليئة بالجوائز المهمة.

أضاف محمد صلاح خلال التغريدة :" أتمنى لك التوفيق في المرحلة التالية من حياتك المهنية ".

في سياق مٌتصل، ورحل الإنجليزي جوردان هندرسون عن صفوف ليفربول بعد إغراء الإتفاق السعودي بعرض مالي خلال الفترة السابقة .

وافق جوردان هندرسون على العرض المالي بعدما طلب جيرارد الانضمام إلى الفريق خلال الفترة المقبلة .

اختتم صباح اليوم الجمعه الإتفاق السعودي معسكر ه الخارجي بكرواتيا في خلال الفترة من 8 من يوليو حتي 28 من شهر يوليو الجاري.

ومن المقرر ان يستكمل الفريق إستعداداته للموسم الجديد بالمعسكر الذي سينعقد في الدمام الثلاثاء القادم .