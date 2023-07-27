الاتفاق السعودي يكشف سر تعاقده مع هندرسون قائد ليفربول

تعاقد نادي الاتفاق السعودي مع جوردان هندرسون قائد ليفربول اليوم الخميس.

وكتب الاتفاق، الذي تعاقد هذا الصيف مع ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول لتدريب الفريق، في حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: فطورنا اليوم إنجليزي.

ثم كتب النادي بعدها بقليل: مزيج فاخر في معقل فارس الدهناء.

وكتب ليفربول على حسابه الرسمي في تويتر :يمكننا أن نؤكد أن جوردان هندرسون أكمل انتقاله إلى الاتفاق، فيما كتب الاخير على حسابه في تويتر أيضاً: "محارب، قائد، نحن ببساطة سعداء بوجوده.

هندرسون لاعب اتفاقي" مع شريط فيديو يتضمن صور اللاعب المخضرم البالغ 33 عاماً وصاحب 77 مباراة دولية منذ صغره وبألوان فريقي سندرلاند وليفربول ومنتخب انجلترا بعبارات "مميّز، اسطوري، تاريخي".

وأصبح هندرسون، البالغ عمره 33 عاما، ثالث صفقات الاتفاق في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع الاسكتلندي جاك هندري والفرنسي موسى ديمبلي.

وانضم هندرسون إلى ليفربول قادما من سندرلاند في 2011 وخلف جيرارد كقائد في ملعب أنفيلد في 2015.

وتوج بثمانية ألقاب مع ليفربول أبرزها مساهمته في استعادة لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لأوّل مرة منذ 30 عامًا في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

كما توج هندرسون مع ليفربول بالكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية في عام 2019 وكأس الرابطة المحلية في عامي 2012 و2022 وكأس الاتحاد الانكليزي في عام 2022 والدرع الخيرية في عام 2022.