أوسوريو: الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة وحمزة المثلوثي ظهر بشكل مميز

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريق الاتحاد المنستيري يضم لاعبين جيدين ولكن الفريق لا يزال في مرحلة البناء، موضحا أن لاعبي الفريق المنافس جيدين من الناحيتين الفردية والبدنية وسيتحسنون في المستقبل.

اقرأ أيضًا

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الزمالك تحكم جيدا في مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، والفرصة الوحيدة للمنافس كانت كرة العارضة، والخروج بهدفين في الشوط الأول كانت نتيجة عادلة وكان علينا ترجمة الفرص بشكل أفضل من ذلك".

وتابع أوسوريو قائلا :" في أول 25 دقيقة في الشوط الثاني كنا أفضل، في حين أن المنافس كان أفضل في أخر 5 دقائق في الشوط الثاني وكانوا يستحقون تسجيل هدف".

وفيما يخص تخطيطه للقاء قائلا:" الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة، ومساعدي فريدي بذل مجهودا مكيفا وكشف لنا الخصم بصورة جيدة".

وأضاف:" كنا نعلم أن هناك عناصر جيدة في الفريق التونسي ولم أكن أتوقع أن تكون النتيجة كبيرة قبل المباراة، وظهرنا بشكل أفضل في الشوط الأول وهناك عملية نفسية لدى اللاعبين بعد التقدم وتكون هناك حالة هدوء في الشوط الثاني، وكان لابد من إيجاد حلول بإدخال عناصر جديدة لزيادة حماس اللاعبين".

وقال المدير الفني :" يوجد نوعان من التغييرات،تغيير مركز بمركز أو تغيير في مراكز اللاعبين ، واعتمدت على تغيير مركز بمركز من أجل الحفاظ على نسق المباراة".

وأضاف أوسوريو:" حمزة المثلوثي لاعب سريع ومميز في الكرات العالية، وقررت الاعتماد عليه اليوم في مركز الظهير الأيمن وبجواره حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح".

وتابع :" دائما أجعل أحمد سيد "زيزو" يلعب في وسط ملعب المنافس كي يكون في حالة هجوم وقريب من المرمى لأنه يجيد إنهاء الهجمات ، واللاعب المصري ذكي وموهوب ويستطيع حفظ طرق اللعب".

وتابع قائلا :" لا أحب الحديث عن التوقعات أو إلي أي مدى ممكن أن يصل إليه،و مجموعتنا قوية، وسننافس بكل قوة في المباريات المقبلة، ولن نكون منافسا سهلا".

الزمالك

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.