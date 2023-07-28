موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي المقبلة بالبطولة العربية

تترقب عشاق الجماهير العربية لمتباعه مباراة الزمالك والشباب السعودي مساء الأثنين القادم في المباراة المرتقبة على ستاد مدينه الملك فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة العربية.

اقرأ أيضَا..

نجح الزمالك الفوز على الاتحاد المنستيري 4 أهداف مقابل دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد مدينة الملك الفهد الرياضية بمدينة الطائف بالجولة الأولي بالبطولة العربية.

سجل أهداف الزمالك في مباراة الاتحاد المنستيري كلا من ، سيف الجزيري و أحمد سيد زيزو ، و سيد نيمار هدفين.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الشباب السعودي

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري سيد نيمار .

موعد مباراة الزمالك و الشباب السعودي

من المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك والشباب السعودي مساء الاثنين القادم الموافق 31 من شهر يوليو 2023 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات.