أهداف مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري 4-0 في البطولة العربية "فيديو"

حقق الزمالك فوزًا كاسحًا على الاتحاد المنستيري 4 أهداف دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد مدينة الملك فهد الرياضة ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة العربية .

اقرأ أيضًا

استحوذ الزمالك على مجريات مباراة الاتحاد المنستيري بتنفيذ العديد من الهجمات الفنية التكتكية حتي يتمكن من فك طلاسم دفاعات الاتحاد المنستيري .

افتتح الزمالك سجل الأهداف في مباراة الاتحاد المنستيري من خلال الشوط الأول با أقدام سيف الدين الجزيري في الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول بصناعه حسام عبد المجيد.

وضعف الزمالك نتيجة المباراة من خلال تسجيل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني بصناعه شيكابالا في الدقيقة 43 .

ليعلن حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول، بتقدم الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري بهدفين دون رد .

في بداية الشوط الثاني ، ضغط الفارس الأبيض لتسجيل الهدف الثالث ، استطاع القلعه البيضاء من تسجيل الهدف الثالث بأقدام سيد محمد نيمار بصناعه سيف الجزيري في الدقيقة 56 و الهدف الرابع سجله نيمارفي الدقيقة 64 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز الزمالك على الاتحاد المنستيري 4 أهداف مقابل دون رد .

بهذه النتيجة ، يحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوارة بالبطولة العربية ليحصد المركز الأول مؤقتًا ، لحين انتهاء مباراة النصر والشباب ، وتوقف رصيد الاتحاد المنستيري بدون نقاط ليحتل المركز الرابع.