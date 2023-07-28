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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهداف مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري 4-0 في البطولة العربية "فيديو"

احتفال سيف الدين
احتفال سيف الدين الجزيري

حقق الزمالك فوزًا كاسحًا على الاتحاد المنستيري 4 أهداف دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد مدينة الملك فهد الرياضة ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة العربية .

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استحوذ الزمالك على مجريات مباراة الاتحاد المنستيري بتنفيذ العديد من الهجمات  الفنية التكتكية حتي يتمكن من فك طلاسم دفاعات الاتحاد المنستيري  .

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افتتح الزمالك سجل الأهداف  في مباراة الاتحاد المنستيري من خلال  الشوط الأول با أقدام سيف الدين الجزيري في الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول  بصناعه حسام عبد المجيد.

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وضعف الزمالك  نتيجة المباراة  من خلال تسجيل  أحمد سيد زيزو الهدف الثاني بصناعه شيكابالا في الدقيقة 43 .

ليعلن حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول، بتقدم الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري بهدفين دون رد .

في بداية الشوط الثاني ، ضغط الفارس الأبيض لتسجيل الهدف الثالث  ، استطاع القلعه البيضاء من تسجيل الهدف الثالث  بأقدام سيد محمد نيمار بصناعه سيف الجزيري في الدقيقة 56 و الهدف الرابع سجله نيمارفي الدقيقة 64 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء  بفوز الزمالك على الاتحاد المنستيري 4 أهداف مقابل  دون رد .

بهذه النتيجة ، يحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوارة  بالبطولة العربية ليحصد المركز الأول مؤقتًا ، لحين  انتهاء  مباراة النصر والشباب ، وتوقف  رصيد الاتحاد المنستيري بدون نقاط ليحتل المركز الرابع.

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