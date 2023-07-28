شهب دلتا الدلويات تزين سماء مصر السبت والأحد.. أبرز المعلومات

تصل زخة شهب دلتا الدلويات ذروة تساقطها خلال الساعات يومي السبت والأحد المقبلين 29 و30 يوليو بسماء الوطن العربي.

شهب دلتا الدلويات.. أهم المعلومات وموعد ظهورها

وشهدت سماء مصر وكوكب الأرض عدد من الظواهر الفلكية خلال شهر يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشهد كوكب الأرض خلال يومي السبت والأحد المقبلين 29 و30 يوليو واحدة من أكثر الظواهر الفلكية تميزًا، وهي زخة شهب دلتا الدلويات.

لذا يمكن الإشارة إلى بعض المعلومات عن هذه الظاهرة، وفقًا لِما أوضحه

معلومات عن زخة شهب دلتا الدلويات

نشر الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدد من المعلومات عن زخة شهب دلتا الدلويات، وإليكم المعلومات عن هذه الظاهرة:

زخات شهب دلتا الدلويات 2023

1ـ هذه الزخة هي زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابًا في الساعة.

2ـ زخة شهب دلتا الدلويات تحدث نتيجة دخول بقايا حطام مذنبان للغلاف الجوي الأرضي.

3ـ ذروة زخات شهب دلتا الدلويات تحدث في ليلة 29 وفجر 30 يوليو.

4ـ القمر يعيق رؤية الكثير من الشهب هذا العام وبخاصة الضعيف منها.

4ـ يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، حيث إنها تكون واضحة

5ـ أفضل الظروف لمشاهدتها يكون من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدينة، مثل الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والبراري والجبال.

6ـ تسمية زخة شهب دلتا الدلويات بهذا الاسم يعود؛ لأن الشهب تظهر كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو.

7ـ تحتاج عين الانسان لحوالى 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام وعلى الراصد أن يعطى نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.

وتنطلق شهب دلتا الدلويات من نقطة محددة فى السماء بالقرب من نجم دالتا الدلو "سكات"، إلا انه يمكن رؤية الشهب تنطلق من أى مكان فى السماء.

تعتبر دلتا الدلويات من الشهب المتوسطة، تنشط سنوياً فى الفترة من 12 يوليو وحتى 23 اغسطس وتنتج ما يصل إلى حوالى 25 شهاب بالساعة عند ذروتها ولكن العدد الحقيقى يكون عند الرصد المباشر.