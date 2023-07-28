ماتياس يايسله عاشق الكرة الهجومية.. محطات مثيرة لمدرب الأهلي السعودي

حسم نادي أهلي جدة السعودي ملف المدير الفني الجديد بعد تعاقده مع المدرب الألماني ماتياس يايسله اعتبارا من الموسم المقبل 2023-2024 وحتي ثلاث مواسم مقبلة.

ونعرض في السطور التالية أبرز محطات المدرب الشاب ماتياس يايسله:

ماتياس يايسله صاحب الـ35 عامًا هو صاحب جنسية ألمانية، من مواليد 5 أبريل 1988.

لا يملك ماتياس يايسله سيرة ذاتية كبيرة في عالم التدريب، حيث بدأ مسيرته التدريبية قبل 9 أعوام كمساعد مدرب في قطاع الناشئين بنادي لايبزيغ الألماني وتحديدا منذ عام 2014، قبل أن يقود فريق تحت 17 سنة بموسم 2016-2017.

وبدأت أولى محطات المدرب الشاب ماتياس يايسله التدريبية حين أشرف على أكاديمية فريق سالزبورغ النمساوي تحت 18 عاما التابعة للنادي، قبل أن ينتقل لتدريب الفريق الأول لليفيرنج في دوري الدرجة الثانية النمساوي في يناير الثاني 2021 بعد رحيل الدنماركي بو سفينسون إلى ماينز الألماني.

ثم تولى ماتياس يايسله في شهر يوليو من عام 2021 تدريب فريق سالزبورغ، في أول مهمة له بقيادة فريق بالدرجة الأولى، ليحقق معه سلسلة نجاحات عديدة، بعدما تمكن من إحراز ثنائية الدوري والكأس هذا العام.

وتأهل سالزبورغ تحت قيادته لدوري أبطال أوروبا بعد تحقيق الدوري وقاده للأدوار الإقصائية للمرة الأولى، قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الستة عشر، ليحصل على جائزة أفضل مدرب مرة واحدة موسم 2021-2022.

وفي الموسم الماضي 2022، جددت إدارة نادي سالزبورغ ثقتها في يايسله، بتجديد عقد المدرب الشاب، وبالفعل تمكن من تحقيق لقب الدوري النمساوي للموسم الثاني على التوالي، لكنه قرر الرحيل بعد موسمين لخوض تجربته الجديدة مع الأهلي في قارة آسيا.

ماتياس يايسله عاشق الكرة الهجومية

يعتمد يايسله علي طريقة لعب واحدة، وهي 4-3-1-2، بالاعتماد على مثلث هجومي في الخط الأمامي وهو يعشق الكرة الهجومية الشاملة.

وفي خلال موسمين قاد فيهم ماتياس يايسله مع سالزبورغ خاض 92 مباراة بجميع المسابقات، تمكن من تحقيق الفوز في 64 مباراة، مقابل 18 تعادل و10 هزائم.