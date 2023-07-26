مدرب ألماني خليفةً لموسماني في أهلي جدة

وصلت إدارة نادي أهلي جدة السعودي لإتفاق مع المدرب اللألماني ماتياس يايسله، ليتولي مهمة المدير الفني للفريق خلفاً لبيتسو موسيماني.

مدرب ألماني مديراً فنيا لـ أهلي جدة

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن أهلي جدة أتفاق مع المدرب الجديد ينص على توليه المهمة لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، على أن يتم إنهاء التوقيع الرسمي بين الطرفين خلال اليومين المقبلين تمهيدًا لاستلامه زمام الدفة الفنية.

ومن المنتظر أن يلتحق الألماني بمعسكر الأهلي في النمسا لبدء العمل بعد التوقيع معه مباشرة واستغلال الوقت المتبقي لتحضير الفريق بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.



يذكر أن المدرب ماتياس يايسله البالغ من العمر 35 عامًا سبق له قيادة فريق سالزبورج النمساوي منذ 2021، وقبلها درّب فريق لايبزيج الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 حتى 2017، إضافة إلى إشرافه على تدريبات ليفيرنج، فريق الدرجة الثانية النمساوي بعد رحيل الدنماركي بو سفينسون إلى ماينز الألماني.

وكان قدر أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يوم الخميس 15 من شهر يونيو الماضي، رحيله بشكل رسمي عن نادي أهلي جدة السعودي، بعد نجاحه في قيادة الفريق للعودة إلى دوري روشن.

وأعلن موسيماني رحيله عن الفريق السعودي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، حيث قال: «انتهت علاقتي مع نادي أهلي جدة السعودي، والآن أتطلع لفرصة جديدة، وأود أن أعبر عن سعادتي لإنجاز المهمة الصعبة التي تتمثل في قيادة الفريق للعودة إلى دوري روشن».

وأضاف: «هذا الإنجاز لم يتحقق لولا اللاعبون الذين لعبوا بقلوبهم، والفريق الفني والجهاز الذي دعمني، وأشكر في النهاية مشجعي النادي».