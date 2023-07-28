تصفية إرهابي حاول إنهاء حياة كلب شرطة.. فيديو

تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بنسب جريمة مرتفعة، إذ أظهر تقرير صدر في عام 2021 أن معدل جرائم القتل بالولايات المتحدة ما زال مرتفعا، رغم تراجعه بصورة طفيفة، فى عام 2020 ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون جريمة قتل.

وأشار التقرير، الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى "إف بى آى" إلى أن هذا المعدل تراجع بنسبة 1% على المستوى القومي بالولايات المتحدة، حيث انخفض من مليون و 326 ألفا و600 حادث فى عام 2020 إلى مليون و 313 ألفا و200 حادث في عام 2121.

وفي واقعة تشد الأنظار، قضت قوات فرقة التدخل السريع أو فرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة “SWAT” على إرهابي حاول طعن كلب الشرطة بعدما أطلقوه عليه.

وتُظهر لقطات الكاميرا الموضعة على جسد أحد الشرطيين، والتي تم تعديلها قبل إصدارها، اللحظات التي سبقت قيام ضباط شرطة جاكسونفيل بإطلاق النار على رجل كان يهدد كلب شرطة بسكين.

جرائم عنف

وقُتل الإرهابي البالغ من العمر 38 عامًا بالرصاص بالقرب من باتون بارك في 12 أبريل، بعد أن هرب من الضباط الذين حاولوا اعتقاله لاحتجاز صديقته كرهينة.

ويمتلك القتيل بتاريخ من العنف المنزلي، حيث قدمت عدة نساء مختلفات أوامر تقييدية ضده - بما في ذلك والدته وأخته.

وتقول الشرطة إنه ضايق صديقته السابقة وطاردها، وهددها بقتلها واحتجزها تحت تهديد السلاح والسكين، وفي اليوم الذي قُتل فيه، اقتحم منزلها وهددها بقتلها.

يُظهر الفيديو ضباط القوات الخاصة وهم يقفون بجوار سياراتهم ويتحدثون، وعندما يرون القتيل يطلقون قذائف أقل فتكًا.

ولاحظ الضباط أن لديه سكينًا، فتركوا المهمة لكلب الشرطة الذي ما إن اقترب منه حتى حاول طعنه بالسكين ما دفع الضباط لإطلاق النيران عليه فأردوه قتيلًا.

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