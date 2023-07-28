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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين: آلية عمل وتنسيق بين روسيا وإفريقيا في المرحلة المُقبلة

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أنه تم اتخاذ موقف موحد بالقمة الإفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم، قائلاً "روسيا والدول الإفريقية تُؤكد على موقفها من تشكيل نظام عالمي عادل ومُتعدد الأقطاب".

كما أكد بوتين أنه سيكون هناك آلية عمل وتنسيق بين روسيا وإفريقيا في المرحلة المقبلة.

وأضاف: "لدينا خطة عمل مع إفريقيا حتى 2026 وهدف لزيادة التبادل التجاري وبنيته التحتية والانتقال للتسويات بالعملات المحلية".

أعمال القمة الروسية الإفريقية:

ونوه بأن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات شركائنا الأفارقة خلال أعمال القمة الروسية الإفريقية.

وتابع: "شركاتنا منفتحة لتسليم الشركاء الأفارقة التكنولوجيا وزيادة التعاون الثقافي والرياضي".

وشدد بوتين على أن روسيا ستقدم مساعدة للدول الإفريقية لمحاربة الأوبئة وقد وصلت المبالغ المخصصة لذلك إلى مليار ونصف المليار روبل.

كما أشار إلى أن روسيا ستواصل إمداد الدول الإفريقية بالحبوب على أساس تجاري ومجاني.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدعم الدول الإفريقية منذ سنوات للتغلب على مشكلة "ضعف تمثيلها" في المنظمات الدولية.

وصرحت زاخاروفا لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "نحن نساعد إفريقيا منذ سنوات. وبفضل صوتنا استطاعت التغلب على مشكلة ضعف التمثيل، والدفاع عن مواقفها بشأن المشاكل العالمية.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من دول القارة الإفريقية غير ممثلة على الإطلاق في المنظمات الدولية، بعكس دول الاتحاد الأوروبي.

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