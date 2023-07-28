جمهور الأهلي: رياض محرز هو الصفقة الأعظم

تحدث جمهور النادي الأهلي السعودي عن صفقة النجم الجزائري رياض محرز لاعب الفريق الاول للفريق، والذي تعاقد معه الراقي اليوم الجمعة، مؤكدين أنه الصفقة الأعظم في تاريخ النادي.

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رياض محرز هو الصفقة الأعظم في الدوري السعودي

تعاقد الأهلي مع روبيرتو فيرمينيو وادوارد ميندي، ومن قبل كان الأسطورة عمر السومة، لكن جمهور الراقي قال أن صفقة رياض محرز هي الأعظم في تاريخ النادي حتى الآن.

أعربت جماهير النادي الأهلي عن سعادتها البالغة بصفقة رياض محرز مشيرة إلى الإنجاز الذي قام به خالد العيسي رئيس النادي الجديد، مؤكدين أن محرز الصفقة الأعظم والأقوى في الدوري السعودي للمحترفين.

تعاقد الأهلي مع رياض محرز لمدة 4 سنوات مقبلة، تنتهي في يونيو من عام 2027، قادمًا من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

من المقرر أن يلتحق صاحب الـ 32 عامًا بمعسكر الفريق الأول المقام في النمسا حاليًا، واستعدادًا للموسم الجديد والذي سيبدؤه في شهر أغسطس المقبل.

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