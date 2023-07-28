رياض محرز يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير مانشستر سيتي

وجه الجزائري رياض محرز رسالة إلى جماهير مانشستر سيتي بعد رحيله عن صفوف الفريق السماوي والانتقال إلى الأهلى السعودي خلال الميركاتو الصيفي .

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ونشر رياض محرز رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" على تغريدة قائلا :" أعزائي سيتيزينس".

أضاف :" يصادف اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي ، رحلة مدتها خمس سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها. قبل مغادرتي ، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير والموظفين لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى".

أشار رياض محرز إلى :"لزملائي في الفريق ، في الماضي والحاضر. لقد كان من دواعي سروري مشاركة الملعب وغرفة الملابس معك".

أردف :"لقد حطمنا معًا سجلات لا حصر لها ، وحققنا ما بدا مستحيلًا ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان بأنفسنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها. سيبقى موسمنا الأخير في الذاكرة إلى الأبد في نادينا وخارجه ، وأنا فخور بأنني كنت جزءًا منه".

أتم حديثة :" أخيرًا ، أردت أن أشكرك يا جماهير أشكرك لأنك جعلتني أشعر بأنني جزء من عائلتك منذ اليوم الأول ، ومنحني الثقة في كل مرة دخلت فيها إلى أرض الملعب مرتديًا هذا القميص. سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعمك وحبك،اليوم سأرحل لكنني لن أنساك أبدًا،أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل ، حتى نلتقي مرة أخرى،شكرا لكم على كل شيء.

وفي سياق مٌتصل ، تعاقدت إدارة الأهلى السعودي مع رياض محرز لمدة 4 مواسم خلال فترة الميركاتو الصيفي .