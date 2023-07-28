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الجمعة 28 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب الاتحاد المنستيري.. نبارك للزمالك وأتحمل نتيجة الخسارة

طارق الجاني
طارق الجاني

علق طارق الجاني المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي علي خسارة فريقه مساء اليوم الجمعة، من نظيره الزمالك بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الملك سلمان.

وقال طارق الجاني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نبارك للزمالك عندنا أخطاء وتحضيرات الفترة المقبلة الزمالك افضل لان الدوري انتهي قريبا وهناك عناصر لدينا جديدة واتمرنا اسبوع او 10 ايام، ومبروك للزمالك قدم مباراة جيدة .

وتابع : “اتحمل المسؤولية وخاصة انني كنت المدير الرياضي وبطبيعة الحال مع تولي المسؤولية الفنية كان لازم اتحمل النتيجة".

 

وأردف حديثه: " هناك 12 لاعبا غادروا الفريق وهناك 8 لاعبين جدد مازال ينقصهم الخبرات ، تكلمت مع اللاعبين أن الزمالك فريق كبير ومش لازم نخجل من الهزيمة ، ولازم نقدم مردود يشرف الكرة التونسية .

 

واختتم: “الزمالك اثبت أنه يقدر يراهن علي اللقب، النصر والشباب فريقان كبيران والمجموعة صعبة والقادم افضل ، فرصنا مازالت موجود وسنبذل أقصي جهدنا”.

 

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