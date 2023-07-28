الزمالك يضرب الاتحاد المنستيري برباعية ممتعة في البطولة العربية

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

تقدم الفارس الأبيض بالهدف الأول عن طريق النجم الجزائري سيف الدين الجزيري من تسديدة صاروخية في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

جاء الهدف الثاني عن طريق النجم الدولي أحمد سيد زيزو في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد صناعة رائعة من شيكابالا.

وفي الدقيقة 56 من عمر المباراة سجل الزمالك الهدف الثالث بأقدام النجم سيد نيمارـ ليمنح فريقه الأفضلية والاقتراب بقوة من حسم نقاط اللقاء.

وفي الدقيقة 64 من عمر المباراة سجل نيمار الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والرابع للفريق الأبيض من صناعة الظهير الأيسر أحمد فتوح.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني.

الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر.

الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

بهذا الانتصار يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط منتظرًا نتيجة مباراة الشباب والنصر والتي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.