بوتين: سنواصل إمداد أفريقيا بالحبوب (شاهد)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أهداف قمة سانت بطرسبرج تحتوي على خطط عمل لعام 2026، لافتا إلى أن أن هناك خطة خاصة تفيد مشاركة الدول الأفريقية مرة أخرى في قمة سيتم إطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة، وحال لم يكن هناك اعتراض من الزملاء المشاركين فلنعتبر تلك الدعوة قد قبلت من قبلهم.

وقال "بوتين" خلال كلمته في الجلسة الختامية لختام القمة الروسية الإفريقية، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل إمداد أفريقيا بالحبوب وفقا للعقود الموقعة ومجانا، مستطردا :"نخطط لتأسيس آلية لتنسيق بين روسيا وأفريقيا في قضايا الأمن".

وتابع بوتين علينا زيادة الصادرات الروسية التي تتمتع بجودة عالية إلى أفريقيا.

وأعلن أن القمة الروسية الأفريقية عقدت في أجواء مليئة بالصداقة وكانت مثمرة للغاية، وذلك يخص المنتدى الاقتصادي والإنساني وجلسات القمة والاجتماع الخاص بالممثلين عن المنظمات الأفريقية الإقليمية، مؤكدا أنه في المساء سيتم المناقشة مع الدول الأفريقية المعنية التطورات حول أوكرانيا.

وأضاف أن هناك سلسلة الاتصالات الثنائية الدولية مع القادة الأفارقة، ونحن خططنا للاجتماع مع جميع قادة الدول المتواجدين في سان بطرسبورج، ونحن سعداء لمشاركة الأغلبية الساحقة من الدول لأفريقيا بالقمة ورؤساء المنظمات التكاملية الأفريقية.

وأشار إلى أن ممثلي القارة الأفريقية أظهروا الإرادة السياسية واستقلالهم واهتمامتهم لإقامة التعاون وتعزيزها مع روسيا، «متأكدون من المستقبل الناجح للاتصالات الروسية الأفريقية التي تعتمد على الصداقة أثبت الزمن جدارتها، على الخبرة التاريخية للتعاون متعدد النواحي والمثمر الذي ظهر في نشأة الدول بأفريقيا».

وواصل بوتين أن ما هو مهم أن القمة أثبتت مجددا العزم المشترك لروسيا وأفريقيا على المزيد من تعزيز والبحث عن الأشكال الجديدة للشراكة ذات منفعة مشتركة، ومن اللافت تبني حزمة لا بأس بها من الوثائق المشتركة.

بوتين يتعهد بزيادة إمدادات الحبوب إلى أفريقيا

ووقد تعهد بوتين بزيادة إمدادات الحبوب إلى أفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة، منوها إلى أنه في العام الماضي كان حجم التصدير للحبوب 11 مليون طن، بينما بلغ حجم الإمدادات في النصف الأول من هذا العام 10 ملايين طن "على الرغم من كل العقوبات غير الشرعية ضدنا".

وأضاف: "سنوفر الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة، سنورد 25-50 ألف طن لكل من الدول الإفريقية الست مجاناً. سندعم الدول في التكنولوجيات الزراعية".

وأكد بوتين أن روسيا أسقطت ديونا على الدول الأفريقية بأكثر من 23 مليار دولار، وتعتزم مواصلة تدريب ضباط الجيش والشرطة في أفريقيا في الجامعات الروسية المتخصصة

ورفض الرئيس الروسي، استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية، كما دعا إلى إشراك الأفارقة بشكل فعال في المنظمات الدولية.

وأوضح بوتين أن القمة الأفريقية الروسية الثانية تركز على توسيع التعاون الاستراتيجي، وأن روسيا تقدم ذخيرة لبعض الدول الإفريقية مجانا لتعزيز الأمن في القارة، وتعتزم تدريب العسكريين ومسؤولي أجهزة الأمن الأفارقة في المؤسسات التدريبية الروسية.

وأشار بوتين: "نقلنا المختبرات الطبية إلى إفريقيا أثناء جائحة كورونا، وشطبنا ديون بقيمة 23 مليار دولار".

أفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية

وأعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده بالوقوف جنبا إلى جنب مع الدول الصديقة والعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة.

وأوضح الرئيس الروسي أن “التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأعرب بوتين عن تقديره للمبادرة الإفريقية بشأن أوكرانيا، موضحًا أن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

ولفت إلى أنه يجرى تقييم العلاقات مع كل دولة إفريقية، وتلك العلاقات تقام في إطار عالم متعدد الأقطاب.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

ويلتقي بوتين رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الأقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس السيسي، بصفته رئيس تجمع النيباد حيث سيلقي الرئيس السيسي كلمة أمام اللقاء.