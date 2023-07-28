بوتين والزعماء الأفارقة يعتمدون البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية

تبنى الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، والزعماء الأفارقة البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

كما تم اعتماد خطة عمل منتدى الشراكة الروسي الأفريقي للفترة من 2023 إلى 2026.

وجرى خلال القمة الروسية الأفريقية إبرام عدد من الاتفاقيات والعقود والوثائق الأخرى في مختلف مجالات التعاون الروسي الأفريقي.

وصرح بوتين في وقت سابق بإن روسيا أبرمت اتفاقيات تعاون عسكري-تقني مع أكثر من 40 دولة أفريقية.

صفقة الحبوب:

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن صفقة الحبوب استخدمت بلا خجل لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية، منبها إلى أن روسيا مستعدة لتعويض الحبوب الأوكرانية مجانا أو على أساس تجاري.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقال بعنوان "روسيا وإفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل ناجح"، نشر على الموقع الرسمي للكرملين عشية منتدى روسيا - إفريقيا، إنه لم يتم الوفاء بأي من شروط صفقة الحبوب المتعلقة برفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأشار الرئيس إلى أن الكثيرين "ربما سمعوا عما يسمى بـ"صفقة الحبوب"، التي كانت تهدف في الأصل إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي، والحد من خطر الجوع ومساعدة أفقر البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية - وهذا هو السبب في حقيقة أن روسيا التزمت بالمساعدة في تنفيذها".

ولفت الرئيس بوتين إلى أن هذه "الصفقة" التي "عُرضت في الغرب علانية على أنها مظهر من مظاهر رعايتهم وفائدتهم لإفريقيا، استخدمت في الواقع بلا خجل فقط لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة التي كانت تصدر الحبوب من أوكرانيا وتعيد بيعها".

وتابع بوتين: "لم يتم الوفاء بأي من شروط "الصفقة" فيما يتعلق برفع العقوبات عن الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية. علاوة على ذلك، حتى نقل الأسمدة المعدنية من جانبنا إلى المحتاجين، من أفقر البلدان تتم عرقلته بدون مبرر. ​​ومن بين 262 ألف طن من المنتجات المحجوزة في الموانئ الأوروبية، تم إرسال دفعتين فقط: 20 ألف طن إلى ملاوي و34 ألف طن إلى كينيا".