بوتين: "القمة الروسية الإفريقية مثمرة للغاية" (شاهد)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القمة الروسية الإفريقية عقدت في أجواء مليئة بالصداقة وكانت مثمرة للغاية، وذلك يخص المنتدى الاقتصادي والإنساني وجلسات القمة والاجتماع الخاص بالممثلين عن المنظمات الإفريقية الإقليمية.

تابع "بوتين" خلال كلمته في البيان الختامي للقمة الروسية الإفريقية، اليوم الجمعة، أنه في المساء سيتم المناقشة مع الدول الإفريقية المعنية التطورات حول أوكرانيا.

أضاف أن هناك سلسلة الاتصالات الثنائية الدولية مع القادة الأفارقة، ونحن خططنا للاجتماع مع جميع قادة الدول المتواجدين في سان بطرسبورج، ونحن سعداء لمشاركة الأغلبية الساحقة من الدول لإفريقيا بالقمة ورؤساء المنظمات التكاملية الإفريقية.

أشار إلى أن ممثلي القارة الإفريقية أظهروا الإرادة السياسية واستقلالهم واهتمامتهم لإقامة التعاون وتعزيزها مع روسيا، «متأكدون من المستقبل الناجح للاتصالات الروسية الإفريقية التي تعتمد على الصداقة أثبت الزمن جدارتها، على الخبرة التاريخية للتعاون متعدد النواحي والمثمر الذي ظهر في نشأة الدول بإفريقيا».

واصل بوتين أن ما هو مهم أن القمة أثبتت مجددًّا العزم المشترك لروسيا وإفريقيا على المزيد من تعزيز والبحث عن الأشكال الجديدة للشراكة ذات منفعة مشتركة، ومن اللافت تبني حزمة لا بأس بها من الوثائق المشتركة.

بوتين يتعهد بزيادة إمدادات الحبوب إلى إفريقيا:

وتعهد بوتين بزيادة إمدادات الحبوب إلى إفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة، منوهًّا إلى أنه في العام الماضي كان حجم التصدير للحبوب 11 مليون طن، بينما بلغ حجم الإمدادات في النصف الأول من هذا العام 10 ملايين طن "على الرغم من كل العقوبات غير الشرعية ضدنا".

أضاف: "سنوفر الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة، سنورد 25-50 ألف طن لكل من الدول الإفريقية الـ6 مجانًا. سندعم الدول في التكنولوجيات الزراعية".

أكد بوتين أن روسيا أسقطت ديونًا على الدول الإفريقية بأكثر من 23 مليار دولار، وتعتزم مواصلة تدريب ضباط الجيش والشرطة في إفريقيا في الجامعات الروسية المتخصصة.

رفض الرئيس الروسي، استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية، كما دعا إلى إشراك الأفارقة بشكل فعال في المنظمات الدولية.

أوضح بوتين أن القمة الإفريقية الروسية الثانية تركز على توسيع التعاون الاستراتيجي، وأن روسيا تقدِّمُ ذخيرة لبعض الدول الإفريقية مجانًا لتعزيز الأمن في القارة، وتعتزم تدريب العسكريين ومسئولي أجهزة الأمن الأفارقة في المؤسسات التدريبية الروسية.

أشار بوتين: "نقلنا المختبرات الطبية إلى إفريقيا أثناء جائحة كورونا، وشطبنا ديون بقيمة 23 مليار دولار".

إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية:

أعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الدول الصديقة والعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة.

أوضح الرئيس الروسي أن “التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

أعرب بوتين عن تقديره للمبادرة الإفريقية بشأن أوكرانيا، موضحًا أن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

لفت إلى أنه يجرى تقييم العلاقات مع كل دولة إفريقية، وتلك العلاقات تقام في إطار عالم متعدد الأقطاب.

في وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

يلتقي بوتين رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الأقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس السيسي، بصفته رئيس تجمع النيباد، إذْ سيلقي الرئيس السيسي كلمة أمام اللقاء.